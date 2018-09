A la diputada Celia Villalobos, por mirar ropa en la tablet en medio del pleno

La diputada Celia Villalobos (Benalmádena, 1949) ha sido pillada in fraganti buscando ropa en una página web de consumo de moda en mitad del pleno del Congreso de los Diputados. "Hago lo que me da la gana", ha sido la explicación que ha dado Villalobos a las preguntas de los periodistas. No es la primera vez que la diputada ha sido sorprendida imbuida en una pantalla. En una ocasión, fue fotografiada mientras jugaba con la aplicación móvil Candy Crush, también en medio de un pleno de la Cámara Baja. Guindilla a la diputada del PP Celia Villalobos, por entretenerse mirando ropa en la tablet en lugar de prestar atención a la sesión del Congreso.