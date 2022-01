A Alberto Cubero, concejal de Zaragoza que ha insultado a Martínez-Almeida

El concejal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza Alberto Cubero se ha referido este martes como “carapolla” al hablar del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una comisión municipal. La concejal de Hacienda, María Navarro, del Partido Popular, ha cortado al edil para reprocharle el comentario: “Perdón, pero por Dios, hay cosas… No hay pase. Me he quedado sorprendida porque no puede ser. Que no se vuelvan a dar, no se nos pueden escapar”.

A Cubero, a su vez secretario general del Partido Comunista en Aragón, se le ha escapado el insulto al ironizar en su intervención sobre si el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, nombraría al tenista Novak Djokovic hijo predilecto en las fiestas de la Virgen del Pilar, al hilo de lo dicho por Martínez-Almeida, que esta semana afirmó que el deportista serbio, expulsado de Australia por no vacunarse, sería un gran reclamo si disputase el torneo Madrid Open. “Lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí, venga”, ha contestado Cubero a la presidenta de la comisión.