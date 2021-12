A los autores del ataque al monolito de recuerdo a Alfredo Pérez Rubalcaba en Majadahonda

El Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) ha revelado que el monolito que instaló el pasado 5 de noviembre para homenajear y recordar a Alfredo Pérez Rubalcaba ha sufrido un ataque vandálico. Ya antes de la inauguración había sido derribado, y hace unos días fue de nuevo atacado, lo que ha obligado al ayuntamiento a retirarlo para repararlo. Guindilla a los autores de este ataque contra el monumento de recuerdo al ex secretario general del PSOE, ex ministro y ex vicepresidente del Gobierno.