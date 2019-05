A los autores de la pintada en casa de la candidata del PP a la alcaldía de Castellón

Apareció una pintada en la casa de Begoña Carrasco, candidata del PP a la alcaldía de Castellón, con las palabras “Puta Facha” y un lazo amarillo. Begoña Carrasco escribió en las redes sociales: “Os lo dije y os lo vuelvo a decir: NO ME VOY A ACOBARDAR. ¿De verdad creéis que alguna persona, piense lo que piense, se merece esto en la puerta de su casa? ¿Cómo se lo explico a mi hija cuando la lleve al colegio? Podéis seguir insultando y amenazando, me vais a tener enfrente”. En las redes sociales fueron innumerables los apoyos a la candidata y condenando la pintada. Guindilla a quienes la han llevado a cabo.