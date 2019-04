Al candidato del PP a la alcaldía de Torrelodones, al que le han embargado el sueldo por no pagar el IBI

Arturo Martínez Amorós fue presentado como candidato a la alcaldía de Torrelodones por el PP hace unas semanas. Pero ahora, ha salido a la luz que arrastra una deuda de casi 600 euros por no pagar el IBI. Lo curioso es que Amorós percibe un salario del mismo Ayuntamiento con el que ha contraído la deuda, por lo que han procedido a embargarle el sueldo. Aunque no termina ahí, a raíz de esto, también se ha sabido que debe una cantidad superior a 1.200 euros a su comunidad de vecinos que arrastra desde el año pasado. Por ello, Guindilla al candidato del PP a la alcaldía de Torrelodones, Arturo Martínez Amorós, al que le han embargado el sueldo por no pagar el IBI.