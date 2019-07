A una concejala de Vox por asegurar que su despacho estaría abierto para “gays, normales y no normales”

La concejala de Vox en el Consistorio de Zaragoza, Carmen Rouco, en pleno debate con Fernando Rivarés (Podemos), aseguró: “Mi despacho está abierto para usted y para todos: gays, lesbianas, normales y no normales”. A lo que el concejal de Podemos le espetó: “¿cómo que no normales?”. Rouco trató de arreglar la situación matizando sus palabras: “Tienen todos los derechos, claro que sí, nadie se los va a quitar. Pero he dicho gays, lesbianas, normales, chabolistas y todos”. Rivarés recriminó la “actitud homófoba” de la concejala y pidió que constara en acta sus palabras. Recibe así la guindilla Carmen Rouco, concejala de Vox en Zaragoza.