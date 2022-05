A un condenado por arrojar un vaso a un policía municipal en una procesión

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado de conformidad a nueve meses de prisión por un delito de atentado a un joven, que ahora tiene 23 años, por protagonizar diversos incidentes durante la procesión de San Fermín de 2019. Allí arrojó un vaso con líquido que impactó en un policía municipal y además increpó al alcalde Enrique Maya, de Navarra Suma.

El acusado no tendrá que ingresar en prisión al no tener antecedentes penales y a condición de que no vuelva a cometer un delito en los dos próximos años. Además, se le condenó a una multa de 240 euros por un delito leve de falta de respeto y consideración debido a la autoridad.

Según recoge el escrito de conformidad, los hechos ocurrieron durante la mañana del 7 de julio de 2019 con motivo de la celebración de la procesión de San Fermín en las calles del Casco Viejo de Pamplona.

La resolución dice que "grupos de personas simpatizantes de la izquierda abertzale y descontentos con el cambio de gobierno producido en la alcaldía de Pamplona, se concentraron en varias calles dirigiendo expresiones ofensivas a miembros de la corporación municipal.