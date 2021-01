Al ex alcalde de Cartagena, José López, condenado por coacciones a un funcionario municipal

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena ha condenado a José López, que fue alcalde del municipio por Movimiento Ciudadano Cartagena, a una multa de 360 euros como autor de un delito leve de coacciones. Se ha considerado probado que López le gritó a un funcionario del ayuntamiento “no te vas de aquí hasta que no me enseñes el expediente”. El funcionario intentó salir de la sala en ese momento, y el ex alcalde y ahora concejal se interpuso para que no se fuera. Guindilla a José López, por coaccionar a un funcionario.

