A la ex diputada de la CUP, Mireia Boya, por llamar a “recibir a pedradas” a los dirigentes de Vox

Mireia Boya, ex diputada de la CUP, ha instado al separatismo radical a recibir "a pedradas" a los dirigentes y candidatos de Vox que realizan mítines en Cataluña con motivo de las elecciones autonómicas del 14-F. Lo ha hecho aprovechando el altavoz que le proporcionó un programa de TV3. Boya considera que la formación de Santiago Abascal es "fascismo" al que "hay que borrar no sólo de las instituciones, también de las calles".

"La gente tiene que ir a confrontar los mítines que Vox hace en la calle. Y si es necesario, a pedradas. Porque esta gente no respeta los derechos humanos. Vox es un partido que no es populista, es un partido fascista. Y al fascismo se le ha de borrar no sólo de las instituciones, también de las calles", ha defendido Boya durante su intervención en el último programa de Tot es Mou, presentado por la periodista Helena García Melero. Esta llamada a la violencia contra Vox no fue condenada ni reprobada por la presentadora, que no quiso intervenir.