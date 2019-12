Al ex guardia civil que encargó a un sicario que matara al ex de su sobrina

La Guardia Civil ha detenido a Santos.G.M., un agente de 52 años retirado que supuestamente encargó a un sicario que matara en la localidad toledana de Villanueva de Alcardete al ex marido de su sobrina y le advirtió de que debía parecer un suicidio.

Según han informado fuentes cercanas al caso, la investigación comenzó este verano cuando la víctima, José Manuel G.G., denunció a la Guardia Civil que un hombre (el sicario) se había puesto en contacto con él y le había desvelado las intenciones del ex agente.

Para hacer su "trabajo", el sicario, A.T., un marroquí de 34 años y también ya detenido, pidió al ex agente 15.000 euros en un primer pago y otros 30.000 cuando acabara su misión. Sin embargo, el marroquí traicionó al que le había contratado, ya que después de recibir los 15.000 euros iniciales avisó a la que iba a ser su víctima de los planes del ex guardia civil. Y no solo eso. Si le pagaba 3.000 euros, le entregaría la grabación en la que el agente retirado solicitaba sus servicios.