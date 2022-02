Al ex funcionario del Concello de Vigo, condenado a cinco años de prisión por enchufismo

La jueza de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha ordenado que Francisco Javier Gutiérrez Orúe, exfuncionario del Concello de Vigo, condenado a cinco años de prisión por enchufismo, ingrese en prisión en un plazo de cinco días. El extrabajador fue condenado por facilitar la contratación de una empelada para unas tareas que no se ejecutaron y por las que percibió 108.147 euros.

Gutiérrez Orúe presentó la solicitud de indulto al Gobierno central y ahora su defensa reclama que la pena no se lleve cabo hasta que no se resuelva dicha petición, a lo que también ha añadido que es un “delincuente primario” y que no tiene antecedentes ni posibilidad de reincidir.