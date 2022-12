Guindilla a los vecinos de Cornellá por usar mal unos contenedores defectuosos

Muchos vecinos se quejan de que están recibiendo multas de 300 euros por tirar mal la basura cuando, en muchas ocasiones, lo que sucede es que los contenedores no se abren. "¿Qué hago, la dejo en el suelo o en el único contenedor que puedo abrir?, cuenta a Crónica Global uno de los sancionados por la Guardia Urbana.

Según explica, los depósitos próximos a su domicilio estuvieron durante meses inservibles. Sin embargo, "la multa te llega por incívico, y no es así". Este residente está a favor de que haya "mano dura" con los que no respetan la limpieza de las calles, pero "lo que no puede ser es que vaya a tirar la basura y me la lleve de vuelta a casa porque el único contenedor que puedo abrir está a tope".