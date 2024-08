Guindilla a los aficionados del festival flamenco de las Minas por abuchear a una bailaora japonesa

'La Yunko' es una bailaora japonesa que lleva residiendo en España, concretamente en Sevilla, más de 20 años.

La nipona, de 48 años, lleva bailando flamenco desde antes de cumplir los 20 y este fin de semana ha hecho historia al ganar el primer premio de la categoría de baile del Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión, celebrado en Murcia.

Es la primera vez en la historia que esta disciplina la gana alguien que no es español. Algo que no debería ser objeto de crítica, pero por desgracia no ha sido así y al decir su nombre, el público la recibió entre pitos y abucheos.