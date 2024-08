Guindilla al catering de la Villa Olímpica por el menú fallido para los deportistas

Juegos Olímpicos de París 2024. Equipo español vela en Marsella/Foto: @RFEV L SAILING ENERGY (EP)

Que París fuera la sede de los Juegos Olímpicos traía consigo la promesa de una comida a la altura. Sin embargo, la comida de la Villa Olímpica está siendo noticia debido a las quejas de los deportistas que aseguran que esperaban algo más de la gastronomía francesa. El nadador italiano, Thomas Ceccon, comentó a una periodista del peródico ABC que “la comida es mala”.

No es el único que lo dice, otro nadador, Raekwon Jibril Noel, comenta que una muestra de que el restaurante de la Villa Olímpica no funciona bien es que nunca hay colas, mientras que para el food truck de hamburguesas “siempre hay una larga fila”. “Tengo varios amigos que ya no comen en el restaurante”, añade.

Los españoles Adrián Abadía y Nicolás García Boissier, sextos en la final de saltos Sincronizados trampolín 3M en los Juegos Olímpicos de París 2024/Foto: COE (EP)

Según el Comité Olímpico Internacional, la cafetería sirve 40.000 comidas diarias a 10.500 atletas. Pero las cifras actuales no se acercan a esos números, aún cuando el restaurante permanece abierto las 24 horas del día, teniendo capacidad para 3.500 comensales. Por no mencionar que se encargó la preparación del menú a una selección de chefs con estrellas Michelin -Alexandre Mazzia con tres estrellas, Akrame Benallal con una estrella- y a Amandine Chaignot, Chef del prestigioso restaurante parisino Pouliche.