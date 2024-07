Guindilla al dircom del PSOE, Ion Antolín, por criticar en redes sociales a una familia numerosa

El director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín Llorente, criticó hace unos días por las redes sociales, concretamente en X (antes Twitter), a un matrimonio de Sevilla por ser una familia numerosa con seis hijos. Se trata de una publicación que ya acumula unas 778,8 mil visualizaciones.

Toda esta situación tuvo lugar en la red social de Elon Musk el 29 de junio, un día después de que el matrimonio, conformado por Cristina Martínez Gijón y su marido Álvaro, salieran en un artículo de la web del periódico El Mundo, donde fueron entrevistados sobre cómo es la vida de una familia con seis hijos pequeños. En la publicación el director de Comunicación del PSOE dijo “Es ver la foto y notarse la escasez”, debido a que los niños aparecen en la imagen sin zapatos:

Es ver la foto y notarse la escasez. Ni para zapatos tienen. Unos héroes de España. A ver si tomáis nota, rojos. pic.twitter.com/ZQodwuRh8f June 29, 2024

Entre los comentarios a esta publicación un usuario de la red social, @victorherrerom, le preguntó al propio Llorente cuál era la necesidad de hacer un comentario de ese estilo, sabiendo que es “una persona influyente, con un gran número de seguidores”. A lo que el propio director de Comunicación del PSOE respondió que lo que no veía necesario era “reírse de la gente diciéndoles que si no tienen más hijos es porque no saben organizarse bien la economía del hogar”: