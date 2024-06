Guindilla a los tres jóvenes que profirieron insultos racistas contra Vinicius

Guindilla a los tres jóvenes que profieron insultos racistas al futbolista Vinícius Júnior, que han reconocido los hechos y han aceptado ocho meses de cárcel por un delito contra la integridad moral con la agravante de odio. Asimismo, los condenados no podrán asistir en los estadios de fútbol a partidos profesionales durante los próximos dos años. No obstante, la pena queda suspendida a condición de que no vuelvan a delinquir los próximos tres años.

Los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2023, durante el partido de Liga que enfrentó al Real Madrid con el Valencia CF en el estadio de Mestalla. Este lunes han aceptado la condena, tras un juicio por conformidad al que se han adherido las acusaciones tras la carta de arrepentimiento que han suscrito los jóvenes.