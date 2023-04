Guindilla a Pablo Iglesias por tres mentiras que denuncia Pedro Sánchez sobre el

Pablo Iglesias no está dispuesto a ceder un milímetro en la presión al PSOE por la ley del “solo sí es sí” ni por el resto de cuestiones en las que Podemos discrepa de los socialistas. Pero Moncloa se ha hartado de las “mentiras” que el ex vicepresidente del Gobierno está lanzando sobre Pedro Sánchez. El líder socialista considera que el ex líder morado va a por él.

El líder fáctico de Podemos ha impuesto una línea del choque frontal con los socios de coalición, en lo que algunos miembros del espacio a la izquierda del PSOE interpretan como un deseo de que Sánchez acabe expulsando del Gobierno a las ministras del partido morado, Ione Belarra e Irene Montero.