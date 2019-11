A los que han insultado en las redes sociales a Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal

Lidia Bedman, la mujer de Santiago Abascal, denunció este martes una serie de insultos en sus perfiles de redes sociales. “La gran mayoría que me insulta con ese odio son mujeres”, ha denunciado Bedman en una publicación en su perfil de Instagram, en la que también ha agradecido los mensajes de “gente educada, algunos de los cuales no son votantes de mi marido pero estaban con los pelos de punta por ese odio hacia mi familia”. Muchos de ellos, según ha escrito Bedman, la “felicitaron públicamente”. La mujer del líder de Vox ha terminado denunciado a los que “hablan de libertad pero sólo contemplan la suya. Hablan de tolerancia pero tratan de destruir al que piensa diferente. Hablan de feminismo pero atacan a una mujer y a sus hijos porque no les gusta lo que dice su marido”.