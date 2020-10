Al Ministerio del Interior, por no proteger a una mujer que fue asesinada por su marido

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior porque la Guardia Civil no atendió a una mujer en Sevilla que solicitó protección, ya que estaba siendo víctima de violencia de género y, un mes después, asesinada por su marido.

En septiembre de 2016 la mujer requirió una orden de protección contra su esposo en Sanlúcar La Mayor que fue denegada por el juzgado debido a la existencia de versiones diferentes y a que el denunciado no tenía antecedentes. Además, los agentes de la Guardia Civil no apreciaron un ápice de riesgo para la mujer. El departamento deberá indemnizar a los dos hijos y a los padres de la mujer con 70.000 euros y 20.000 euros a cada uno, respectivamente. Según la Sala de lo Contencioso, la Guardia Civil no asistió adecuadamente a la mujer fallecida y por ello es responsable.