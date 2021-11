A Jordi Cuixart, que plantea de nuevo desobedecer la ley con otro referéndum de independencia

El presidente de Ómnium Cultural ha defendido en su nuevo libro “Aprendizajes y una propuesta” (Ara Llibres) preparar a la sociedad civil en Cataluña para una nueva fase de movilizaciones "no violentas" y una estrategia de desobediencia, para ser capaces de resistir tras otro referéndum.

Según Cuixart, no hay que cometer los mismo errores que en 2017 y hay que encarar una nueva etapa de fortalecimiento de la lucha no violenta y de la confrontación democrática con el Estado para ejercer el derecho a la autodeterminación.

Tras reivindicar el 1-O de 2017 como el acto de desobediencia civil más grande de las últimas décadas en Europa, asegura que sirvió para empezar a socializar y familiarizarse con formas de lucha no violenta, pero "no había propuesta estructurada de huelgas, de boicots, de no cooperación con el Estado, de desobediencia civil y de intervención no violenta".