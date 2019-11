A José Luis Ábalos, por encararse con un periodista en rueda de prensa

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se encaró el pasado lunes con un periodista del medio El Español en una rueda de prensa. Tras varias preguntas del redactor Daniel Basteiro acerca de los futuros movimientos del PSOE, Ábalos pidió que el periodista “reconociera la victoria” al PSOE, llegando a apuntar que “La pregunta no es esa”, en relación a la posibilidad de pactar con los independentistas. “Lo que quieren es relativizar una victoria”, ha denunciado Ábalos. “¿Que no ha sido una victoria amplísima? Por supuesto. Pero frenar a la ultraderecha (…) es no dejar que su discurso pueda ser compatible con la democracia”, zanjó.