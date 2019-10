Al juez Yusty, por no tener “prisa” por resolver la causa de Franco

El magistrado que tiene paralizada, de forma cautelarisima, la licencia de obras municipal para levantar la losa del dictador hizo las siguientes declaraciones "Como me quedan cuatro años y pico para jubilarme, yo prisa no tengo. No sé quién tiene prisa en este pleito, pero desde luego yo no".

Yusty dice que dejó de ser urgente la resolución de la causa en el momento en el que la Abogacía del Estado presentó una recusación contra él por sus opiniones sobre la ley de memoria histórica.

Por lo tanto, recibe así la guindilla el magistrado por jactarse de su poco interés para resolver la causa.