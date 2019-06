Al líder de Mossos per la República, Albert Donaire, por celebrar que los aragoneses abandonen las playas catalanas en verano

El líder de Mossos per la República, Albert Donaire, reaccionó el lunes a una noticia que informaba del abandono de las playas catalanas por parte de los turistas aragoneses. La información recogía datos de la Generalitat: el turismo nacional ha bajado un 11,3% respecto a 2017, en comparación con el 3,9% del turismo extranjero y principalmente en Tarragona. La mayoría de los veraneantes de su costa son aragoneses y navarros, que prefieren desde hace dos años, según las inmobiliarias, otros destinos, como Peñíscola y Castellón, debido a la crispación política de corte independentista de la Costa Dorada y la Costa Brava. Pues bien. La reacción de Donaire no ha sido otra que felicitarse por esta marcha: "no hace falta que vuelvan", ha publicado en un tuit. Guindilla al líder de Mossos per la República, Albert Donaire, por dar muestra una vez más del carácter supremacista y racista del nacionalismo catalán al alegrarse de que aragoneses y navarros abandonen Cataluña en verano.