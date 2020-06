Al líder de la patronal agraria navarra por amenazar con protestas "no pacíficas"

El presidente de la patronal agraria de Navarra, Félix Bariáin, ha cargado duramente contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un vídeo en las redes sociales. "Está fuera de la realidad del sector primario. Usted no puede liderar un Ministerio".

El vídeo se ha hecho viral porque Barián amenaza con protestas "no pacíficas". "Usted no va a tirar por tierra este sector, se lo garantizamos. No sé en qué fase se podrán sacar los tractores a la carretera, pero le doy mi palabra que esta vez no vamos a ser pacíficos". El presidente de la patronal termina repitiendo que cómo no retire las insepecciones no van a ser pacífico.