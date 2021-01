A Marina Yers, la influencer que promueve no usar la mascarilla en sus redes sociales

La joven, de 21 años y de origen ucraniano, se ha visto forzada a borrar un vídeo en el que se burla de aquellos seguidores que la llaman irresponsable por no seguir la normativa sociosanitaria para no extender el coronavirus.

"No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual, de hecho no cree en el coronavirus, y yo... me pillas como que ay, ay", dice, excusándose y dudando de la existencia del virus que ha matado a casi dos millones de personas en todo el mundo. La 'influencer' se hizo viral de nuevo el año pasado tras asegurar en otro vídeo que, en realidad, "el agua no hidrata".