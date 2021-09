A la ministra de Turismo, Reyes Maroto, por catalogar la erupción de La Palma como reclamo turístico

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha asegurado en una entrevista en Canal Sur que la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma podría ser “aprovechada como reclamo para quien quiera ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza, siempre con prudencia”. Maroto ha señalado que “es algo inédito para poderlo ver en primera persona”, y ha aludido al turismo de volcanes que se usa como reclamo en otros países como Islandia.

La ministra ha añadido que “se está dando información para que los turistas puedan viajar a la isla y disfrutar de algo inédito de poder ver en primera persona”. La isla de La Palma “tiene entre sus productos turísticos la parte volcánica, y puede ser un reclamo que podemos aprovechar”.

Por su parte, Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria en el Congreso, publicaba en sus redes sociales hace unos días que “cuando hay 10.000 personas desalojadas, 100 casas destruidas, campos y fincas, animales y todo lo que tenías, esto no es un ‘espectáculo maravilloso’, ni es ‘emocionante vivirlo’, es una tragedia, un poco de sensibilidad a todos, no estamos para bromas los canarios.”