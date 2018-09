A la pediatra de Barcelona que han metido en prisión por no diagnosticar un tumor a una menor

El Juzgado Penal número 1 de Terrassa ha condenado a María J. A.M., una pediatra de un centro de asistencia primaria de la localidad, a un año y nueve meses de prisión por un delito de lesiones por imprudencia. La condenada atendió a la niña desde que nació en 1997 hasta 2012. En 2009 la menor empezó con dificultades para hablar y caminar, pero la pediatra no consideró que debía encargar pruebas más concretas. En julio de 2012, la paciente fue visitada de urgencias en la Clínica Dexeus y tras hacerle un TAC craneal se le encontró que tenía un tumor cerebral. Ahora el juez considera que la pediatra, a pesar de los síntomas presentados por la menor, las veces que la visitó en 3 años, no utilizó los medios disponibles para realizar una correcta orientación diagnóstica.