A las personas que denunciaron por estafa al sicario que habían contratado

Una madre y su hija se personaron en una comisaría de Madrid para denunciar que el sicario al que habían contratado para matar a la ex pareja de la madre les había estafado 7.000 euros. Al parecer, la ex pareja les habría robado un total de 60.000 euros. En ese momento, la pareja de la hija se ofreció a contratar a un sicario para matarle y vender sus órganos posteriormente. En concepto de fianza, les pidió 7.000 euros. Al comprobar que el asesinato no había tenido lugar, madre e hija acudieron a denunciar a la Policía. Finalmente, tanto la madre, la hija y la pareja de ésta han sido detenidos por un delito de proposición para cometer asesinato. Por ello, Guindilla a los tres por planear un asesinato y luego denunciar que éste no había tenido lugar.