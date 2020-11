A Sanofi Aventis, farmacéutica multinacional, por detener el suministro de un fármaco

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad, ha multado a Sanofi Aventis, una farmacéutica multinacional, que ha detenido el suministro de un medicamento que controla el ritmo cardiaco.

Se trata del fármaco Trangorex, que cuando el paciente no responde o no tolera otros medicamentos, controla el ritmo cardiaco rápido o irregular. La multinacional tendrá que pagar una sanción de 108.0001 euros por no cumplir el artículo 111.2 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.