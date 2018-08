A la sanidad pública gallega, que no dispone de medios suficientes para atender a todos sus pacientes

Un hombre que pesa 230 kilos denuncia a la sanidad pública gallega por no disponer de ninguna cama que aguante su peso, y por ende, negarle una operación que necesita para salvar su vida y "vivir con dignidad", según él mismo ha declarado. Baltasar necesita con urgencia que le extirpen la vesícula, pero no le pueden meter en el quirófano porque los hospitales no disponen de los medios suficientes para que esto sea posible. Esta denuncia no es la única que la Xunta ha registrado en este último año. De hecho, son los propios médicos los que denuncian precariedad laboral y material en los hospitales gallegos. Guindilla a la sanidad pública gallega por no paliar este grave problema de precariedad en todos los ámbitos (que le puede costar la vida a muchas personas).