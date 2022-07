A los dos pasajeros que se han pegado por poder sacar su maleta primero

Dos hombres se han agredido dentro de un avión, el motivo ha sido ver quien sacaba su maleta primero de los compartimentos superiores. El resto de pasajero, que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo, han tratado de detener los golpes. Alguna de las personas a bordo ha grabado un vídeo del enfrentamiento que ya circula por las redes. En la grabación se puede escuchar, además, como ciertos viajeros piden a los dos hombres que se comporten, pues había menore en el vuelo.

Never taking an economy class flight again lol pic.twitter.com/1eq2DGu0k2