A Xavier Sala-i-Martín por llamar “analfabeta sin escrúpulos” a Inés Arrimadas

El independentismo catalán ha vuelto a vetar el uso del castellano en TV3, la televisión pública de la comunidad autónoma. En esta ocasión, el suceso ha ocurrido en el programa infantil ‘Atrapa’m si pots’ (Atrápame si puedes, traducido). En él, el presentador preguntó a una niña de 14 años con qué cereal habitualmente se hace la pasta, a lo que la joven aseguró que sabía la respuesta pero en español. El conductor del espacio televisivo espetó: "No, aquí eso sí que no. Es un concurso en TV3, en catalán y debemos responder en este idioma". La concursante finalmente dijo “trigo”, ya que no se acordaba de cómo se traducía, a lo que el periodista comenzó a reírse y no le dio por buena la respuesta por no decirla en su idioma.

Inés Arrimadas ha salido en defensa de la niña criticando que no dejaran responder en castellano. Ante esto, el economista independentista Xavier Sala-i-Martín ha respondido a la líder de ciudadanos diciendo: “todos los concursos tienen normas”, “este concurso es en catalán” y “solo una analfabeta sin escrúpulos puede ver discriminación cuando no se aceptan respuestas que van contra las normas”.