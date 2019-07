A los concejales de Zaragoza en Común, por no asistir al homenaje a Miguel Ángel Blanco

El pleno del ayuntamiento de Zaragoza ha realizado un homenaje al concejal de Ermua (Vizcaya) que fue asesinado por ETA hace 22 años. El acto lo ha presidido Jorge Azcón, alcalde de la capital aragonesa. Han asistido ediles de todos los grupos con representación en el ayuntamiento (PSOE, Ciudadanos, Vox, Podemos y PP) excepto Zaragoza en Común. Su portavoz es el ex alcalde Pedro Santisteve. La formación no se ha presentado ya que afirma que el acto ha sido “impuesto” por la Fundación y no lo han “consensuado” entre todos los grupos municipales. La concejala Amparo Bella, de Zaragoza en Común, aseguraba que a pesar de condenar “todas las formas de violencia”, no compartían “al cien por cien” el contenido de la lectura del manifiesto. Recibe así la guindilla la formación Zaragoza en Común.