El 30% de Podemos sí es legítimo, cuidado

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, publicó el otro día el siguiente tuit: "Con el 30% de los votos, el PP consiguió el 60% de los senadores. Ayer acordamos con el gobierno arrebatar a Pablo Casado su principal arma para seguir desmantelando el estado del bienestar. Ahora podemos hablar de presupuestos sociales en serio".

Es tremendo constatar cómo este partido de izquierda radical cada vez se parece más al populismo latinoamericano. No me parece legítimo tu 30%. Ese no cuenta. Esos españoles se equivocaron.

El 30% que vale es el que eligió a Manuela Carmena en Madrid, para la alcaldía. Ahí no hay que arrebatar nada, porque es de los nuestros.

Da miedo pensar qué haría este hombre con un poco más de poder en sus manos.