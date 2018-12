40º aniversario de la Constitución

Estamos de acuerdo que el acto que hoy ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados para celebrar el 40 Aniversario de la Constitución, es un acto protocolario e institucional, por lo que difícilmente (no al menos directamente) se pueden tratar cuestiones concretas de actualidad.

Pero asi y todo a mi me hubiera gustado que en los discursos de la Presidenta de la Camara o bien en el del rey Felipe VI, hubieran insinuado mas aspectos problemáticos de España, pues la cuestión es mas grave de lo que se piensa, realmente es una situación preocupante.

Que ya es hora de actualizar la Constitución del 78? Pues si, en mi opinión ello es necesario, pero no se puede ir a cargarse la Carta Magna por cuestiones ideologicas, es decir lo que sea estrictamente necesario con respecto a la realidad política social y económica española, sin que ello signifique, en ningún caso, la perdida de la cohesión y la unidad integral de España.

Es cierto que después de 40 años, se deben de acoplar, añadir o incorporar varios aspectos específicos para mejorar el articulado y la interpretación de la constitución en su conjunto.

Otra cuestión es que entiendo ahora no es el momento. Pues no parece que entre los actuales lideres politicos exista suficiente inteligencia, sensatez y comprensión necesaria para tal tarea.

Me preocupa, por ejemplo, que un partido político legalmente constituido, se presente saque representación y luego se vean manifestaciones contrarias o bien afirmaciones de sus lideres poco tolerantes. Señorías, esto es el juego y hay unas líneas que no se deben de sobrepasar.

Y me preocupa ver que en Cataluña insultan y mal dicen a un pre-candidato…por el mero hecho de no comulgar con sus ideas políticas. No nos engañemos, estos no son democrátas.

Me preocupa que el propio presidente del gobierno, en ocasiones, sea tan blando y cambiante con algunas cuestiones de Estado, cuando debería de actuar firme y sin mostrar titubeos.

Aun mas me preocupa que si bien es cierto que en los últimos años nuestro pais ha vivido la mejor época de crecimiento económico, no es menos cierto que hoy haya tanta pobreza en España, un elevado índice de personas sin hogar. Aquí quiero destacar que no todos son pobres de toda la vida. No, muchos de ellos además de disponer de estudios académicos, hasta hace poco digamos que vivian como ciudadanos de los que se llamaban la clase media.

Me preocupa que la mayoría de los medios de comunicación no sean independientes, y que el buen periodismo objetivo y veraz prácticamente haya desaparecido. Ahora vale mas lo que dicen cuatro ignorantes charlatanes en un programa de televisión o en cientos de Blogs y en distintas redes sociales, las cuales dicen autenticas barbaridades (hacia todos los extremos), antes que un análisis serio, meticuloso y riguroso de un buen profesional.

Tambien, me preocupa que haya estos vaivenes y grandes diferencias en determinadas acciones políticas, por el simple hecho de que haya un presidente u otro. Realmente la diferencia no es tal. No podemos volver a la peor parte de nuestra historia de los “unos” y los “otros”, de los buenos y los malos, de los rojos y los azules. No, esto no es bueno y aquí es donde deberíamos de recuperar la sensatez y el temple de la transición democrática. Con el tema de la corrupción no es justo que estos juicios se alarguen años y años y que después en algunos casos se van de rositas. Estos, entre otros asuntos son los que preocupan a la sociedad y no otras tonterías insignificantes e ideologicas. Trabajemos codo con codo, cada uno con sus diferencias, pero hacia la misma dirección. Seamos lideres y ayudemos a construir una nueva Europa y consigamos presencia y peso dentro de las instituciones internacionales.

Solidaridad y compromiso: Tal vez las palabras que mas he notado en falta en ambos discursos.

Tolerancia, es lo que debe imperar en la clase política, para que entre todos sepamos superar estos retos que nuestro país tiene en estos momentos; Una nueva Europa, asegurar la subsistencia de nuestros mayores, despolitizar la justicia, reafirmar la unidad de España, tratar y consensuar el fenómeno de la inmigración, la desigualdad territorial, buscar formulas mas eficaces para la lucha contra el mal trato a la mujer, dejar de marear y aclarar de una vez un sistema educativo bueno y estable, etc. etc. Falta coherencia política, respeto y dialogo, y no me refiero al de sordos, no, me refiero al dialogo serio y de verdad !!

En definitiva, no creo que vayamos en el buen camino, entre otras cosas, lo que nos faltan son personas, hombres o mujeres, responsables y con sentido de Estado, en definitiva, en estos momentos en España, en todos los partidos, creo que faltan lideres políticos que den la talla.

¡ Viva la Constitución !