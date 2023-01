Aborto, práctica desde tiempos ancestrales

Parece que si pero no, ahí se sigue con el tema del aborto, poniendo trabas a un derecho social, claro que tenemos que tener en cuenta que lo más fácil de hacer siempre es no hacer, esto es, eliminar de un plumazo derechos y esto es lo que está sucediendo por todas partes, desde Estados Unidos hasta en España.

Curioso destacar que son líderes hombres los que le ponen trabas al asunto cuando en realidad son las mujeres las que deben y tienen que decidir libremente sobre el tema que hoy nos toca y que les concierne a ellas en primera instancia.

¿Será que queremos imitar a Estados Unidos en todos sus aspectos? Pues vamos muy mal imitando a ese país, si, muy mal.

En Europa se pueden encontrar ilustraciones gráficas de la clandestinidad de los abortos así como en regiones como la Amazonía la utilización de una amplia variedad de plantas abortivas.

Pienso sinceramente que el aborto es una cuestión intima y decisoria por parte de la mujer y donde no debería de intervenir ni Estados Nacionales ni religiones, ellos deberían estar para ayudar pero se ve que no.

En los países occidentales la religión prácticamente no se practica pero se le da una impronta a la curia que es asombrosa.

Pareciera que cualquier ley tiene que tener el visto bueno del Vaticano, menuda cosa, en el siglo XXI.

La iglesia Católica sólo tiene hoy dinero pero no tiene capacidad de influencia ideológica porque no se ha adaptado al fluir de los nuevos tiempos sino que se ha quedado en el pasado y no da para más.

Aunque tratan desde los balcones de hacer algún espectáculo nuevo aparentemente la totalidad de la gente ya no les cree.

He aquí el porque entre otras causas del porque el aborto que se practica desde tiempos ancestrales al igual que otras cuestiones todavía no se le da un lugar digno y respetable, tanto de que vamos de demócratas y de libres.

Por otro lado la gente no debe olvidar de que cuando una generación se distrae demasiado todo lo que pudo alcanzar la anterior que le precedió se difumina como si nunca hubiera existido.