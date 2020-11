¿Adiós a la libertad de prensa?

Me he quedado escandalizada ante la noticia. ¿Es el objetivo del Gobierno suprimir la libertad de expresión en los medios? Eso es lo que parece que pretende con su Orden para vigilar lo que considera "desinformación" y "examinar el pluralismo de los medios". Pero ¿qué es para el Gobierno "desinformación"? ¿qué es "pluralismo". El Gobierno se está adueñando de todos los poderes, y con esta orden se quiere erigir en vigilante del cuarto poder: la prensa. Me temo que para este Gobierno "desinformación" será cualquier noticia u opinión que no le sea afín, en cuanto a "pluralismo" lo será solo aquel tipo de "pluralismo", que esté de acuerdo con lo que ellos piensan.

Señores periodistas, confiamos en ustedes, en que sean libres para seguir informándonos de manera veraz, aunque las noticias que nos transmitan no sean del agrado del Gobierno, y que también puedan ustedes dar su opinión libremente sin sentirse coaccionados por esta Orden. Queremos seguir creyendo en ustedes.

Ana Gª de Oteyza