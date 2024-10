¿HAY ALTERNATIVA A LA GUERRA?

La realidad conocida parece descartar tal posibilidad.

Siempre sobrarán excusas para hacer la guerra. A veces se encontrarán argumentos para aceptarla. Tampoco faltarán motivos que justifiquen la vieja máxima: "si quieres la paz, prepara la guerra". Pero, en los tiempos que corren, tras miles de años de violencia ininterrumpida de los seres humanos para destrozarse entre sí, ¿no va siendo hora de replantearse otra pauta de prevención y resolución de conflictos, más propia de pueblos civilizados, más efectiva y que, simultáneamente, dificulte el recurso inmediato a imponerse por la fuerza?

Ciertamente, al aceptar como indiscutible aquella antigua sentencia, rendimos nuestra voluntad sin presentar batalla, sometiéndonos a la resignación, que nos doblega hasta el punto de incapacitarnos para abandonar el círculo vicioso: "yo me armo; tu te armas, el se arma, nosotros nos armamos...". Una rueda que gira sin parar con cada pedalada que damos cuando pensamos como lo venimos haciendo desde tiempo inmemorial. Así se estructura y consolida esta carrera. Paradójica competición, en la que se sabe de antemano quiénes son los únicos que siempre ganan, sin excepción.

Sin embargo, contra la aparente imposibilidad de alternativa a la guerra, la verdadera grandeza de la naturaleza humana está llamada a encontrarla, persiguiendo el reto de superar espejismos y todo tipo de obstáculos que aún no la han hecho posible. No es, ni mucho menos, una quimera. Es lo que debemos hacer, y lo que se compadece con los anhelos profundos del hombre y los planes del Creador.

Nos conviene abandonar cuanto antes el conformismo, y sustituir aquella vetusta regla por esta otra: “Si quieres la paz, prepara la paz". Su implantación es cada vez más urgente, dada la potencia devastadora del armamento actual.

Las dificultades, por muy grandes que sean, no hacen una meta inaccesible, ni la paz imposible. No hay excusa para acomodarse y cruzar los dedos, confiando que la hecatombe no se produzca o que, si ocurre, al menos suceda lejos.

¡Eso es cosa de los políticos!, dicen muchos para despachar el problema, su responsabilidad y a su conciencia. Pero, ¿quien pone a los políticos en las sociedades avanzadas?... Quizá los ciudadanos no son del todo conscientes de su poder; pero los políticos si lo son, sin duda alguna. De ahí sus acciones de doble sentido: para socavarlo y para complacerlo.

Cuando la ciudadanía se decida a tomar cartas en el asunto, podrá protegerse con la mejor cortapisa a políticos ambiciosos y de escasos principios morales.