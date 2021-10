Anegación social

Estamos a las puertas de todo un desborde social.

La juventud sin futuro, gente sufriendo y mal viviendo, sueldos precarios el asunto del empleo tan que se les llenaba la boca a muchos sigue a día de hoy sin resolverse.

Se trata de un sistema agotado, finito, que ha llegado a su fin. Esto ya no da para más.

La violencia se va extendiendo mas y mas en el día a día. Esta ya va atacando a los políticos, senadores o diputados. A la gente joven se les dio de todo, se le dio todo hecho y ahora ya se encuentran en una situación donde no tienen la capacidad suficiente para remontar o salir adelante.

"Has educado a la gente entre algodones pues no esperes que ahora tengan narices" .

Estamos con las puertas abiertas a un tsunami de proporciones gigantescas a nivel global y la cosa no tiene remedio.

Ni con la camiseta de fútbol ni con los "modelos" que muestra el sistema "que hicieron su fortuna poniendo un ladrillo y después otro" cosa que es a todas luces imposible sino es con la explotación de otros o viviendo institucionalmente en forma parasitaria.

Con ello no estoy diciendo de que esté apreciado el hecho de agredir a la autoridad o hacer fiestas multitudinarias pero solo digo que a eso se les ha enseñado y no a otras tareas y que es su forma infantil podríamos decir de "rebelarse" ante el no futuro.

Mientras otros hacen negocios con la trata, las drogas, las farmacéuticas y etc...y se llenan los bolsillos en un mundo que se cae.