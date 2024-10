A un año de la masacre de Hamás: dudas razonables.

Pronto se cumplirá un año (7 octubre 2023) de la masacre perpetrada por Hamás en un festival

de música al aire libre, cerca del kibutz Urim, a cinco kilómetros de la valla que divide a Israel

de la franja de Gaza, causando más de mil muertos, numerosos heridos y más de un centenar

de rehenes.

Esa carnicería y las proporciones que ha tomado la reacción de Israel suscitan dudas

razonables, al coincidir algunas circunstancias significativas.

Dicho concierto correspondía a un evento anual, que se viene organizando con la finalidad de

intentar unir a las diversas culturas de la región a través de la música, la danza y el arte,

tratando de contribuir a la paz.

La primera cuestión es: ¿interesa la paz a Hamás, y a quienes están detrás?. ¿Quisieron matar

a personas particularmente involucradas en crear un clima propicio para la paz y, a la vez,

enterrar toda esperanza de conseguirla cambiando la percepción de los jóvenes?

La segunda, surge al considerar la respuesta israelí: los bombardeos y el aislamiento de Gaza;

el ataque a la embajada de Irán en Siria; así como el espectacular golpe propinado a Hezbolá

instalando explosivos en sus “buscas” y “walkie-talkies”. Esta acción tuvo que ser preparada

mucho antes, y no sólo en la construcción y manipulación de esos equipos, la constitución de la

empresa fabricante o distribuidora, etc., sino en su concepción y en la tarea de ir

“convenciendo” a los terroristas de no usar móviles.

¿Cómo se entiende que Israel pudiese conocer quién se reunía en Damasco, o lo que se

guisaba en Beirut, y no lo que se avecinaba a cinco kilómetros de la frontera con una nutrida

incursión enemiga en su territorio? ¿No cabría preguntarse si buscaba un motivo de suficiente

peso para justificar una reacción de tanto calado?; ¿vio una oportunidad para actuar y tomar

ventaja estratégica?.

Nadie duda del derecho de las personas y los pueblos a la legitimidad defensa. Pero, ¿descarta

éste la proporcionalidad, los comportamientos morales en su ejercicio? Dicen que en la mesa y

en el juego se conoce al caballero. Quien lo es de verdad, en el combate acrecienta esa

condición y dote.

¡Shalom!. ¡Salam!. Pueblos que saludan con idénticos deseos de paz: ¿por qué no habéis

logrado aún el anhelo de Yahvé, Alá, de bendeciros con la Paz?

Los que hoy rigen vuestros destinos, ¿serán los llamados a conseguirlo?

Quien ama la Escritura conoce que: “la Justicia y la Paz se abrazan”