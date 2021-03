Atmósfera tóxica

Ha motivado este artículo la contestación, entre siniestra y miserable, de una mujer afectada por poses cursis y poseída de un engreimiento que algunos paletos podríamos interpretar como trastienda de la cretinez, algo inaudito e imposible al tratarse de una persona que ha llegado por méritos propios a detentar la dignidad ministerial.

La contestación en sede parlamentaria a un diputado, padre de una joven con síndrome de Down que cuestionaba su política de "enseñanza especial" y que a día de hoy sigue ostentando el cargo de ministra de Educación debiera motivar en mi opinión su dimisión o cese por un "comportamiento" fundamentalmente imbécil en su acepción “torpe” y también prepotente, al quedar claro que se encontraba en “babia” cuando contestó al parlamentario con una respuesta "precocinada".

También "SINIESTRA" es la "ATMÓSFÉRA" que en estos momentos respiramos, en gran parte que no en su totalidad debida a los políticos que padecemos, lo que va más allá del señalamiento acusador a estos actores aficionados que sobreviven al calor de un poder delegado con ausencia total de autoridad.

Pero no debemos apartarnos de la responsabilidad que a todos nos compete y pone de manifiesto nuestra indignidad por inacción, condición a la que hemos llegado respirando con fruición el hedor de un ambiente tóxico y maligno que, con la colaboración "desinteresada" de algunos medios, fundamentalmente la TV, ha ido paulatinamente horadando nuestras mentes.

Y todo resultado de muchos años de adaptación al que hemos sido sometidos por el PODER sin demasiada resistencia por nuestra parte, al punto que hemos aceptado como "NORMALES" situaciones y comportamientos debidos al desarme moral y ético sistemático de lo que siempre se consideraron valores, objetivo logrado con empleo de medios adecuados y tiempo bastante, con consecuencia directa en la degradación de una sociedad que acepta la "MENTIRA" como medio de gobierno normal e inevitable; el "INSULTO" impune de tachar de criminales a los ciudadanos por un vicepresidente del Gobierno, efectuado desde su despacho oficial (¿en qué Juzgados están las denuncias?); o peor aún, un absoluto "IRRESPONSABLE” y presidente del Gobierno de España y de “todos los españoles” que profiere que "hay que evitar que Madrid sea la primera región de Europa gobernada por los ultras". Manifestaciones del presidente y un vicepresidente entre la idiocia y la maldad, sin descartar su mezcla.

El grado de alienación colectiva conseguido, posiblemente suficiente para llevar nuestro país a término, ha sido planificado y realizado al modo de una enfermedad maligna de transcurso silencioso que emergerá dando la cara, sin que nada pueda hacerse al haber invadido por metástasis sus órganos vitales.

Las "OBRAS" de algunos individuos tenidos por intelectuales, con pensamientos que, en casos han cambiado la faz del mundo, en ocasiones para mal, no hubieran sido otra cosa que entretenimiento y-o discusión de casino de otros también tenidos por intelectuales. Pero los hechos en que derivaron no hubieran sido posibles sin "ejecutantes" que de aparente motu propio, realizaron las acciones que emanaban del verdadero PODER, sujetos estos inmorales y ávidos por detentar ese poder delegado, no precisamente democrático. De ahí los casos muy sonados de sujetos sin profesión conocida y títulos rimbombantes obtenidos sin mérito, "patanes" infectados de ambición cuyos títulos les confiere por ello, esa doble condición de patanes.

Y de ahí la pregunta que me gustaría contestara el Dr. Sánchez:

- En su tan particular caladero para ministros y vicepresidentes, ¿no había algo mejor para escoger?

O la pregunta que los ciudadanos, aún no afectados de alienación nos debemos hacer:

- ¿No había mejores opciones para Presidente del Gobierno?