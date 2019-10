La base religiosa de algunas propuestas de VOX (aborto y eutanasia)

Una entrevista al líder de Vox emitida hace poco en TV me ha confirmado que el factor religioso lastra a ese Partido.

Los líderes políticos están convencidos de que sus ideas son las mejores, y siempre tratan de convencer a sus oyentes aspirando a que aprueben sus planteamientos, les apoyen y les voten. Sin embargo, en el caso de Vox en algunos temas se produce una excepción...

En esa entrevista Santiago Abascal defendía con convencimiento sus propuestas políticas, por ejemplo la eliminación de las Autonomías, su crítica a algunas leyes (como la de memoria histórica o la de violencia de género), el rechazo a la inmigración ilegal, la defensa de la posesión de armas para usarlas en defensa propia... No entro en si estamos o no de acuerdo con sus propuestas, sino que me quiero ceñir al cambio de actitud que se produjo en Abascal cuando fue preguntado por el aborto y por la eutanasia.

Defendió que no se debe permitir ninguna de esas dos prácticas, y que esa era la propuesta de Vox. Pero basaba esa postura en sus "convicciones". Afirmó: "Son mis convicciones: no se puede acabar con la vida de nadie".

Y hablando con el entrevistador reconoció que "Tenemos convicciones distintas", añadiendo: "No voy a intentar convencerte", y "Sé que no te voy a convencer ni a ti ni a la mayoría de la audiencia".

Decir convicciones es otra manera de decir creencias religiosas, en este caso basadas en la fe cristiana. Abascal lo sabe. Y por eso, en relación con esos dos temas (aborto y eutanasia) repitió: "No te quiero convencer"... ¿Por qué no quiere tratar de convencernos?

Porque él se presenta como político, y no como sacerdote: y sabe que en su discurso no puede pasar al ámbito de la fe religiosa, de las creencias sobrenaturales, o de las ideologías que no se basan en la razón.

Si una Secta creyera que no se puede matar a ningún animal, ni a una araña, ni a un pez..., los creyentes de esa secta impulsarían una ley que prohibiera matar a cualquier animal. Si llegara al poder un Partido formado por Veganos radicales, que defienden una ideología que considera que comer carne causa un gran daño a los animales y al planeta, prohibirían el consumo de carne.

Si un partido musulmán consiguiera el poder, promulgaría leyes basadas en que las mujeres son inferiores a los hombres... (de hecho ya lo hacen en los Países que controlan).

Y al respecto, resulta chocante que Abascal afirmara en esa misma entrevista que a Vox no le gusta nada que en los colegios españoles se impartan ideas musulmanas, añadiendo que si llegan al poder lo impedirán... Si lo piensan bien, la regla de oro de la ética les obligaría a no tratar de imponer sus ideas cristianas, igual que no quieren que otros imponga las musulmanas.

Nadie con mínimos conocimientos de biología puede negar que acabar con la vida de un embrión es dar término a una vida de un animal de la especie humana. Pero la vida humana solo tiene un valor superior y absoluto, sólo es sagrada, para los que creen en Dios.

Y afirmar que abortar legalmente es un asesinato y un acto inhumano, solo es fruto de las creencias religiosas, en cierta medida llevadas al fanatismo: pues quieren acabar con esas prácticas debido a que -según ellos- ofenden gravemente a Dios.

Y lo mismo pasa con la Eutanasia. Si eliminamos de la ecuación el factor Dios, los ciudadanos que conformamos una sociedad que pretende tener un gobierno justo podemos decidir en qué circunstancias es legal el aborto o la eutanasia, y cuándo es ilegal.

Debemos respetar que todos los creyentes tengan sus creencias y sus ideologías, y que las puedan poner en práctica (respetando la legalidad), por equivocadas e infundadas que nos puedan parecer.

Pero los creyentes no deben ni pueden pretender que sus convicciones e ideologías condicionen y afecten a la vida de los demás, ni que se plasmen en leyes. Debemos avanzar en la superación de todos los fanatismos, religiosos y políticos.

Pedro Larrauri. Vigo.