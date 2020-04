¡Basta ya, Señor Garzón!

A día 10 de abril, con 15.970 muertos y 157.022 infectados confirmados a lo que se debería dedicar un Gobierno a la altura de las circunstancias es a volcarse de lleno en arreglar la situación.

Concretamente el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tiene la obligación de velar por la protección y defensa de los derechos de los consumidores, sector muy afectado por el confinamiento.

Sin embargo, el modelo ideal de nuestro ministro es la Cuba comunista donde los derechos y libertades de los ciudadanos brillan por su ausencia.

El Señor Garzón nos explicó la semana pasada que las apuestas deportivas habían disminuido considerablemente debido a la cancelación de las competiciones. No contento con eso, en Viernes Santo se le ocurre la brillante idea de colgar el siguiente tweet.

Me acaban de pedir opinión sobre la mejor película para semana santa... y me surge la duda: April 10, 2020

Es una vergüenza y una falta de responsabilidad este comentario. No solo porque haga burla de los católicos en la celebración de su fiesta más importante mientras felicite a los musulmanes el Ramadán. Ya sabemos que la Iglesia no merece ningún respeto para la izquierda radical.

Tampoco el hecho de que intente hacer un humor simple y malo. No me quiero poner alarmista ni que piensen que debemos estar constantemente de luto. Soy el primero que para evadirme de la situación busco la carcajada de mi familia o salgo al balcón a las 8 para aplaudir a quienes de verdad luchan por ganar al virus al ritmo de “Resistiré” o “Paquito El Chocolatero”.

Pero quien debe dedicarse al humor son los artistas, cómicos, actores o los propios ciudadanos de nuestro país, no el ministro de Consumo que debe trabajar sin descanso. Y si no es así, que por lo menos disimule por respeto a las víctimas de la pandemia y ceda la cartera a alguien competente.

En medio del colapso los políticos deberían dar ejemplo y demostrar compromiso con la sociedad. Pero eso no va con el Gobierno. España merece ser dirigida por personas preparadas y que trabajen por el bien común, no por una panda de adolescentes que no saben comportarse en el peor de los escenarios. Basta ya de chistes. ¡Basta ya, Señor Garzón!