Señores del gobierno: ¿quién cuida de los que cumplimos las normas?

Como ciudadana, psicologa, madre y profesional, me gustaría dirigirme a quien, además de cuidar de nuestra salud, debe y tiene la obligación de cuidar de nuestro ánimo, fuente principal para cuidar nuestra salud.

Por una parte, la toxicidad de la información. La mente no puede absorber la constante información en todas y cada una de las cadenas televisivas donde, me atrevería a decir que están 24 h. todos los días desde hace 7 meses, se dice pronto, bombardeándonos con el coronavirus, lejos de ayudarnos nos paraliza y nos inhibe de la necesaria opción de ser positivos y poner en marcha nuestros mecanismos de supervivencia necesarios en estos momentos de pandemia. ¿Quién cuida de nuestra mente, quién controla que el miedo no nos paralice, quién refuerza nuestra conducta responsable y reprende la irresponsable? Señores del gobierno, los ciudadanos no podemos seguir cumpliendo las normas como no puede ser de otra manera y, viendo el bochornoso ejemplo de los que nos dirigen y la inactividad ante los que no las cumplen, ¡basta ya!

Igual sirve aportar ideas en estos momentos tan crudos y, así, propongo a los fiesteros del país, que su incívica conducta en momentos de pandemia sea comunicada a sus universidades, empresas, policía, vecinos y que sean ellos los que tomen represalias ejemplarizantes y, de paso, seamos sus compañeros, vecinos y amigos los que les abochornemos ante tal situación.

Cuando el barco naufraga, tienes que confiar en el capitán al mando, señores del gobierno, tomen nota. ¡Basta ya!