¡Callaos! Y salid con las manos en alto

Crece por momentos la inquietud y la rabia ciudadana.

Que ya llevamos 4 semanas aguantando y necesitamos auxilio, protección y ayuda porque no queremos seguir soportando la rancia ultra-campaña de la partitocracia desmadrada.

La terrible adversidad de tener por delante más de dos meses de partidismos hasta en la sopa, alcanza niveles de catástrofe nacional. ¡Dos meses amenazados, constreñidos, cosificados y arrebañados como ovejas pastoreadas por canes ladradores! ¡Y cuidado que ladran!

¿Por qué este castigo, esta aflicción injuriosa a la ciudadanía? ¿Acaso ésta es tan lela, tan ignorante y pazguata que no conoce a los partidos, a los voceras y las imposturas que nos anuncian?

Yo estoy asombrado y confundido viendo salas, salones y anfiteatros llenos de mirones boquiabiertos que palmotean cada poco como borregos simplemente por escuchar memeces, soflamas e insultos además de clamorosas mentiras, engaños e imposturas. ¡Cuánto papamoscas y papaideología!

Quizás Tolstoi tenía mucha razón cuando decía que “debe tenerse en cuenta la opinión de los estúpidos porque ellos están en mayoría”. ¡¡No me entra!!

¿Se dan cuenta del enorme riesgo que supone para tanto oidor (no escuchador) de Sánchez, que alguien llegue a creerse una sola de sus falacias, de sus cuentos y falsedades? Es mucho más sano leerlas en su libro, porque tienes la libertad de reírte o, al menos, de poder pensar con sensatez en lo que escribió y poder contrastarlo con la realidad, con sus acciones, con su endiosamiento hueco, sus perversas políticas, sus malvados tratos y sus compañeros de viaje, con su feminazismo publicitario, o rogado por Begoña Gómez de Sánchez que estaba muy entusiasmada entre todas las ministras clamando como energúmena contra…¿el postureo de su hombre? Por cierto, su nuevo y más petulante postureo rodeado de banderas a mogollón, por todas partes, banderas de España (su odiado reino) y de Europa su ansiado super-trono. ¿Cómo puede haber tantos lame… que siguen a este fantoche?

Me resulta patético el partido veleta. Simplemente porque los aires soplan siempre y mueven esos artilugios hechos para indicarnos la dirección que sigue el viento; pero jamás me indicará la dirección que yo debo seguir porque yo sigo la mía, mi dirección, porque la tengo. Pena de tanta gente y políticos que no la tienen y son veletas. ¡Qué tragedia a estas alturas de la especie!

Y ¡pena, penita, pena!, o lástima, o desprecio por quien sigue un camino ya trazado que lleva a ninguna parte porque faltan bases sólidas, está lleno de baches, de charcos y trampas que plantaron los anteriores. Ese camino popular requiere seguirlo en helicóptero o en drones, pero no pisando sus deterioradas masas. Pues no, no levanta el vuelo, no! Tampoco dejan que vuele la gaviota, demasiada mochila…Y además un gallego exhibiendo la contradicción.

¡El drama de la dama! ¡Madre mía qué verborrea! Pero ¿qué se habrá creído, que porque puede parlar tiene que parlar sin parar? La sarta de sandeces es infinita y se desgañita con megáfono incluido. Lo estúpido es que le den cancha en medios que se dicen serios…de risa. ¡Claro que puede, es de los de podemos. Pero también podría tener algo de sentido, más sensatez, más realismo, más mesura y otros muchos mases. Podría…pero no puede, es feminazi comunista de boquilla; en su “chaletón” es capitalista excluyente y sumisa heteropatriarcal. Bueno, tiene su público y ella les halaga las orejas, siguen soñando ¡que no es poco! Y ella a su bola…Ahora ya vuelve EL, peor aún, parece que viene a abrirle la puerta…espero que sea de salida para no seguir oyéndole.

En todo el conjunto de charlatanes tenemos, pues, como denominador común la mentira, el insulto, el engaño, mucho odio, el futurible sin presente ni pasado.

De España, de la vida, los problemas, las personas, las necesidades, la ética, el equilibrio, el bien común, la familia, la dignidad, los valores, la educación…NADA!!

Y así un día, y otro, y otro, y otro,…más de dos meses de basura, de bazofia, de pestilencia, de perder tiempo, de engaños, de sumirnos en la desdicha, de meternos en bolsas (de votos), de ideología de género, de arruinarnos el país y la moral, hasta la moral más recia y cuajada sufre sin remedio.

Nos maltratan, nos injurian, nos desprecian, nos quieren ideologizar a la fuerza. ¿Por qué hay un solo español que acepta tanta patraña, que soporta una extra-campaña que encima tiene que pagarla, además de sufrirla y maldecirla?

Volvamos a Tolstoi, pero…me niego a creer que estén en mayoría los españoles estúpidos. Solo lo son muchos de los que acuden a los discursos, a menos que les paguen por ello… Somos mayoría quienes detestamos ese circo, porque es caro, es aburrido, es de payasos y huele a rancio que apesta!!

¿Y si pedimos a coro que se callen? Por mi parte, pedido: ¡¡Callaos!!

Drociano