Cambiar nombres para cambiar conceptos

Decir que el aborto es una interrupción del embarazo es hablar en otro idioma, no en del de Cervantes, ya que aquello que se interrumpe es siempre susceptible de continuarse. Decir que la eutanasia tiene como fin evitar el sufrimiento del enfermo, parece una acción caritativa cuando, en realidad, es solo un ajuste presupuestario. Si nos causa compasión el enfermo que sufre, la solución civilizada no es suprimir al enfermo, sino suprimir su sufrimiento,cosa que se puede hacer. La edulcoración de los nombres acaba, ante una gente de poco pensar, en el cambio del concepto. Así han entrado en nuestra sociedad, de matute, muchas ideas erróneas.

El tráfico de drogas se tipifica como un delito contra la salud pública, calificación que sirve para meter a los camellos al talego, pero que es inexacta, porque la salud pública no se ve afectada en absoluto por la entrada de droga en el país, sino que solo afecta al que la toma. Por tanto, de salud pública nada.

El comercio de droga debería ser libre ya que ello pertenece al ámbito de la LIBERTAD PRIVADA DEL INDIVIDUO y esa libertad no puede ser invadida y anulada por el Estado. La Sociedad no tiene derecho a prohibir la droga, tampoco a encarecerla por mor de la prohibición, prohibición que produce a los narcos 400.000 M dólares al año (cifra de 2018) de los que 200.000 van a sobornos. Y claro, los sobornados, que no son unos pringaos, sino gente influyente, no quieren perderse esa pasta. Prefieren mantener la mente cristalizada de la gente ingenua y bienpensante en la idea de que los estupefacientes deben ser perseguidos. “Pero oiga, ¿adonde quiere ud. ir a parar, a que se drogue todo el mundo?” Pues no. Cuando se derogó la Ley Seca, no consta que los americanos bebieran más.

En cambio hay un delito contra la salud pública que no se nombra como tal, que son las reuniones tumultuarias sin protección alguna y de los que han salido, como es notorio, la inmensa mayoría de los rebrotes del virus chino. Nuestro Gobierno aliado, según todos los indicios, del proyectado Gobierno Mundial, propició el primer tumulto (el 8-M) así que ¿cómo lo va a llamar delito a esto? Esta postura de no castigar con cárcel los botellones equivale a permitirlos y la gente joven lo sabe. (Si al primer botellón hubieran ido unos cuantos a la trena, aunque solo por una semana, no habría habido ni uno más. Pero ha habido ¡9.000!)

Un diario digital (no me acuerdo cual) nos muestra una travesura de la Renfe, algo muy clarificador sobre el tratamiento estatal de la pandemia. Un viajero del AVE, provisto de una cámara de vídeo, va filmando el interior del tren, mostrándonos tres vagones. El primero se ve todo vacío, ni un asiento ocupado. La cámara va avanzando y entra en el segundo vagón, también vacío, ni un solo pasajero. Al llegar al tercero, nos encontramos con el vagón repleto de gente, allí no cabe un alfiler. ¿A qué viene esta bromita de meter todos los pasajeros del AVE en un solo vagón? Solo les diré cual fue la protesta de los pasajeros: "¡están provocando los contagios descaradamente!"

Me parece que la cosa está clara.Solo me queda una pregunta: ¿porqué está todo el mundo tan callado?