Carta abierta a Isabel Diaz Ayuso.

Estimada Sra Ayuso: La verdad es que siento mucho lo que esta ocurriendo en la Comunidad de Madrid desde el punto de vista de la sanidad.

Como médico, como catedrático emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y como miembro ordinario de la Real Academia Nacional de Medicina estoy francamente disgustado máxime cuando toda la vida he sido votante del PP.

Creo que Ud no está haciendo las cosas bien en el ámbito de la sanidad y lamentablemente en vez de corregir sus errores continua con el mantenella y no enmendalla.

No es cierto que no haya médicos en España lo que ocurre es que ya está bien de que sean ellos sobre cuyos hombros recaiga todo el peso de la incompetencia política y de la falta de voluntad de buscar soluciones aunque sea a costa de su salud y de su frustración. Tenemos una sanidad que hasta hace poco podríamos considerar como buena o muy buena pero todo gracias a tener a todo el personal sanitario sometido a una sobrecarga brutal en el ámbito de sus funciones (60 pacientes diarios en atención primaria cuando en las sanidades de los países de nuestro entorno la cantidad de pacientes diarios no supera la docena) supone que aparte del esfuerzo que realizan no tienen el tiempo suficiente que dedicarle al paciente con lo que además del esfuerzo aparece la frustración por no poderle dar al paciente la atención adecuada y por consiguiente el burnout. ¡Qué los médicos tengan que pedir por favor poder dedicarle 10 minutos a cada paciente es sangrante! Y todo ello por sueldos que son los más bajos de nuestro entorno europeo y con contratos basura por días por semanas o incluso por horas y sin ninguna clase de reconocimiento oficial. Por todo ello se está produciendo un deterioro de la misma.

Por eso la aparente falta de médicos no se resuelve aumentando el número de estudiantes de medicina pues esto a lo que conduciría es que un número todavía mucho mayor de ellos se fueran a ejercer la profesión en Francia, Alemania, Gran Bretaña o incluso a Portugal donde a los médicos se les trata mucho mejor que en España tanto desde el punto de vista administrativo, en pacientes día, como en tipo de contratos o en emolumentos que suponen hasta 2 veces los que se pagan aquí. Así que no propugne incrementar el número de alumnos si no va a cambiar las condiciones del desempeño de su actividad profesional porque no sería la solución.

Considero que es inadmisible que se aplauda a los sanitarios cuando están jugándose la vida por sus pacientes a la vez que protegen a la sociedad y cuando esta situación ya no es tan evidente se deje en la calle a 6000 sanitarios pues ya no son necesarios y pocas semanas después diga Ud que no hay médicos. Lo que no hay es personas que quieran seguir llevando sobre sus hombros el peso de la asistencia sanitaria en condiciones de contratos y de sueldos basura y de maltrato personal por parte de la consejería de sanidad y de Ud misma.

Se han desmantelado estructuras sanitarias rurales que ejercían una función muy efectiva y se han creado otras sin dotarlas de efectivos sanitarios suficientes y por lo tanto muy ineficientes. ¡Se ha pretendido incluso cubrir centros de urgencias con un médico actuando online! ¡La telemedicina por supuesto que es útil pero no en un centro de urgencias! Además, a algunos médicos que tenían plaza en propiedad en virtud de la correspondiente oposición se les han quitado las plazas desplazándoles a otro lugar y no está claro como se les van a reconocer sus derechos en un futuro. De momento se ha cometido algo que si no es una ilegalidad administrativa al menos esta muy feo: ¿Qué clase de seguridad jurídica es aquella mediante la cual se le privan de los derechos adquiridos a alguien que los ganado por oposición?

Se que este tipo de problemas está ocurriendo en toda España y que no son exclusivos de la Comunidad de Madrid. También sé que los partidos de izquierda solo le dedican sus diatribas y críticas a una comunidad que está dirigida por una persona capaz de enfrentarse a Pedro Sanchez y hasta ahora capaz de ganarle tanto dialéctica como electoralmente, sin que critiquen de igual forma lo que ocurre en comunidades gobernadas por el PSOE.

Pero precisamente por eso es por lo que me apena más su actitud ante la situación sanitaria. Yo esperaba otra cosa de Ud. Esperaba que hubiera tomado otro tipo de actitudes frente a los problemas sanitarios y que hubiese sido más comprensiva con los problemas reales de los médicos y enfermeros y no que se uniese a la actitud generalizada de echarle la culpa a los mismos que durante la pandemia eran los héroes y que ahora son los villanos porque no aceptan condiciones de trabajo lamentables. Intente por favor recapacitar y analizar los problemas como son y no como se los imagina y procure buscar soluciones realistas. Lo de poner en un centro de urgencias un médico online es mucho peor que un mal chiste: es un despropósito! Y no le siga dando munición a la izquierda en lo que respecta a la aparente promoción de la sanidad privada…

Sra Ayuso por favor recapacite y no siga por la trayectoria actual.