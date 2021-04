Carta abierta al presidente del Gobierno de un emigrante

Un Español en Alemania 96

Estimado Sr. Presidente de España: Pedro Sánchez

Con el debido respeto: no sé si algún día estas líneas llegarán a su mirada

No sé si estas letras agónicas podrán ser alguna vez leídas por Usted. Pero no quiero quedarme con la "siesta intelectual" de no haberlo intentado. Somos una familia española residente en Alemania de clase media, que tenemos como "conocimiento de vida" la responsabilidad del trabajo, y la afinidad por el cumplimiento y respeto de las normas.

No estamos pidiendo ningún beneficio. Somos descendientes de inmigrantes que vinieron de España a Alemania sin nada a esta tierra, simplemente a trabajar… a producir… a luchar por un futuro digno… tenemos esos genes… y no concebimos otra forma de vivir que Trabajando . No somos grandes empresarios; no tenemos fortunas. Lo poco material-económico que tenemos es muy factible que lo perdamos con la crisis del coronavirus. Pero tenemos la mayor de las riquezas: sabemos lo que no queremos; sabemos cómo lograr lo que queremos; y sabemos que podemos porque ya lo hemos hecho. Le escribo esta carta, porque soy migrante español residente en Alemania. Le escribo para comentarle que, cuando decidí venir a Alemania, no lo hice por “ Turismo”, sino por, en primer lugar: en España no podemos vivir, el país solo ofrece tres salidas, tierra, Mar, y Aire, desahucio tras desahucio.



Le escribo para comunicarle que soy migrante, legal, sí, pero también fui ‘ilegal’. Que pasé años siendo ‘culpable’: culpable de existir, de andar por la calle, de trabajar, culpable de haber nacido en España, culpable de soñar, de querer mejorar mi vida, de creer que tengo el mismo derecho que tienen otros a viajar y a trabajar, culpable por pensar que nací libre y legal.

Los emigrantes no somos escoria, que no tenemos derecho a sanidad, ni a trabajar, parece que le molesta hasta la existencia de estas personas, como si los ‘legales’ fuesen mejores personas. Usted, lo que no quiere entender es que, el matiz que hace que una persona sea legal o ilegal no es su comportamiento o actos, sino el número que marcan sus billetes.

Le escribo para pedirle que se quede tranquilo, que nunca pedí ninguna ayuda social, que he trabajado siempre, incluso cuando estaba en situación irregular, explotado y sin garantías. He trabajo mientras usted vive de la política, he trabajado no cuarenta horas, sino 60 y 70 horas semanales, me he levantado a las 4, 5 y 6 de la mañana, no sabía lo que significaba un fin de semana libre, he trabajado a pesar de todo, y todo eso mientras usted vive de las arcas públicas ganando miles de euros al mes.

Usted no le puede dar lecciones de trabajo a los inmigrantes. Le escribo para contarle también, que, aunque le pesa a usted, he conseguido muchos sueños en este maravilloso país Alemania legalizarme, trabajar y mejorar mi nivel de vida, volver a estudiar después de tantos años trabajando oportunidad que España nunca me dio.

Pero también le digo que yo lo conseguí gracias, en parte, a España que me desahucio. He vivido xenofobia y racismo institucional y personal que he podido vivir durante el camino.

Le escribo para contarle también: que miles de migrantes españoles en Alemania tendremos aún más dificultades para obtener o renovar nuestros documentos. Los plazos administrativos serán suspendidos y se priorizan las vías telemáticas, cuando la mayoría de los trámites de los españoles en el extranjero son presenciales. El Ministerio de relaciones exteriores estaba en pleno proceso para automatizar la burocracia de las oficinas de extranjería de España en extranjero, pero la pandemia lo ha interrumpido indefinidamente. A las restricciones de la atención presencial, adoptadas por el Ministerio de relaciones exteriores, se suma el decreto de alarma con el que se suspenderán los plazos de todos los procesos administrativos. Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros afectan sobre todo a los que más dependen de las gestiones de la Administración. En el caso de los españoles residentes en el extranjero , que ya enfrentaban la falta de medios para asumir sus procesos, las dificultades se agravarán. La ralentización de la Administración la sufrirán desde estudiantes extranjeros a migrantes que tras años en la irregularidad tenían por fin la posibilidad de adquirir sus papeles. Sin documentos, el migrante puede ser expulsado en Alemania, no puede optar a un empleo formal o alquilar una vivienda. Y los que ya estaban regularizados y necesitan renovar sus permisos se enfrentan, entre otras cosas, a que sus bancos les cancelen las cuentas por falta de documento en vigor. Sin una tarjeta de residencia DNI vigente tampoco tienen permitido retornar a España si necesitan viajar.



Los problemas de los españoles en el extranjeros para adquirir cita previa y realizar sus trámites venían agravándose en los últimos meses en toda Alemania.

Entre las medidas adoptadas esta semana, la Oficina del Consulado General de España en Düsseldorf, una de las más saturadas, redujo a la mitad las citas previas para tramitar pasaportes. A partir del lunes, iban a ser apenas 22 a la semana , pero mientras esté en vigor el estado de alarma no habrá atención presencial. Esto afectará a los procesos de regularización y renovación de miles de personas que ya llevaban meses intentando concluir sus trámites.



Caducidad de DNI de personas en el extranjero en estado de alarma



Sr. Presidente le recuerdo:

Ante la imposibilidad tanto de renovar pasaportes —bien sea por la reducción de la actividad en Embajadas/Consulados, la inoperatividad del mecanismo de valija diplomática o por otras causas— los residentes españoles en extrajeron solicitamos información detallada sobre el procedimiento a seguir para quienes tengan que regresar a España y cuyo pasaporte o DNI esté caducado. Es necesario recordar que la validez del pasaporte no ha sido prorrogada como otros documentos asumimos, por motivos de convenios bilaterales.

La caducidad de los pasaportes y DNI, podría traer graves consecuencias para nosotros los Españoles en Alemania a la hora de tramitar con normalidad el mantenimiento de la nacionalidad española, ya sean los casos por la adquisición de una segunda nacionalidad o de descendientes emancipados que tienen que gestionar la voluntad de mantenerla. Dado que la obtención o renovación del DNI solo puede realizarse en las dependencias de la policía en España en pleno siglo XXI muchas personas residentes en el exterior no disponemos del mismo, y por tanto podríamos vernos en la situación de no poder regresar a España.



Solicitamos información sobre el procedimiento a seguir por las personas afectadas, si la solución fuese la expedición de un salvoconducto, tal como se regula en Real Decreto 116/2013, de 15 de febrero, sea esta agilizada de tal forma que quienes deben regresar a España puedan hacerlo sin mayores obstáculos, tampoco a quienes, por residir de forma temporal en el extranjero, no estén registrados en el consulado.