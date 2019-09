Carta abierta de la Unión de Militares de Tropa al grupo parlamentario de Unidas Podemos

<<Aquí estamos para hacer política>> estos días, esta frase que me dijeron miembros del mismo grupo parlamentario al que dirijo esta carta, me viene a la cabeza irremediablemente de forma repetitiva. Es cierto, hacen política, y la quieren hacer con el partido que votó que NO a la PNL de la Tropa y Marinería, raro sería pensar que sus propuestas para la escala más damnificada de las Fuerzas Armadas Españolas, tuvieran o fueran en otra línea que no siguiese las propuestas que con anterioridad han sido realizadas ya, por otras asociaciones y que no van más allá de las buscadas retribuciones y del derecho a sindicalización y resto de equiparación de derechos civiles como el resto de la ciudadanía.

Reseñar que no es poco, pero no creo que a un militar que esté a punto de pasar a convertirse en Reservista de Especial Disponibilidad le interese mucho una subida en sus retribuciones, que, seamos realistas, no sería una subida considerable para nuestra escala y le preocupa más, como van a pagar como un segundo pagador, en el caso de encontrar trabajo, por una asignación económica no contributiva..... Tampoco creo que piensen, que nos importe más de la cuenta una sindicalización, la cual puede ser inservible si no se cambia la legislación actual, así como la forma de proceder del Ministerio de Defensa y otras administraciones en cuanto a la Tropa y Marinería se refiere, que puede resultar exactamente igual de insuficiente que como hasta ahora, con los impedimentos que nos encontramos las asociaciones, cuando nos responden a las propuestas que se proponen.

Tampoco se han tenido en cuenta, a su vez, las dichosas "necesidades del servicio", que siempre son las que considere el Jefe de Unidad y que cargan de forma excesiva, de horas laborales, a los militares en innumerables destinos. Al mismo tiempo, No se ha tenido en cuenta, nada relacionado ni con la Justicia ni con la Sanidad Militar, donde algunos Jefes, hacen las veces de médicos y pueden obrar incluso dando altas o limitaciones, o donde ni tan siquiera, el tiempo para pasar un tribunal médico, del que puede depender el futuro del Militar en las Fuerzas Armadas, es el mismo entre un permanente y un temporal de la misma escala, aun siendo la misma patología médica. Tampoco, habéis tenido en cuenta nada relacionado con la conciliación familiar, donde cientos de compañeros tienen que realizar malabares para compaginar su vida y/o cuidado de personas o hijos a su cargo y donde no existe nada comparable en la vida civil ni en ninguna otra Administración del Estado.

Esto son unos simples ejemplos, y por lo que decimos que somos la escala más damnificada de nuestras Fuerzas Armadas, donde de nuevo queda claro, y esta vez por parte de su partido, que en el ámbito político, la escala de Tropa y Marinería, seguimos siendo los grandes olvidados y donde queda en manifiesto, que las propuestas realizadas por su grupo parlamentario son simplemente insuficientes.

Obviamente, lo que nos concierne como Militares de Tropa y Marinería en estos momentos, es el cese que al cumplir los 45 años nos obliga a abandonar el ejército, y dónde salimos con prácticamente nulas posibilidades de futuro, en donde no existen facilidades ni certificaciones profesionales reales, que ayuden a una inclusión en el mercado laboral, una vez que cesamos en las Fuerzas Armadas.

Creo que es comprensible, que para mí, estas propuestas que han sido presentadas, me resulten irrisorias e insultantes, a la par que decepcionantes, ya que vienen de un grupo parlamentario como el vuestro, el cual se ha llenado la boca y dado golpes en el pecho diciendo que iban a trabajar por la paralización del cese del personal a los 45 años, durante cuatro años, y que en el momento que pueden hacer valer todo lo que han dicho con anterioridad, pase a "priorizar" nuestra situación actual, mediante un tweet y olvidarlo de ser incluido en unas negociaciones para la formación de gobierno, con, recordemos, otro grupo parlamentario que votó que NO a un cambio de rumbo en nuestra situación actual.

Entiendo que ahora mismo comprendáis más que nunca el porqué de la paralización de cualquier línea de trabajo de esta asociación con su grupo parlamentario, al igual que con el resto que formaron parte de la Subcomisión de Defensa en su día, que se tomó por parte de esta asociación. Y digo comprender, porque importar, la verdad que parece que importó bastante poco.



Porque la solución la tienen de hecho encima de su mesa, entre las presentadas, quiero creer, por diferentes asociaciones y personas, que de forma individual o colectiva solo buscan dignificar nuestro futuro de un modo u otro, e incluso la propuesta presentada por el RED y socio de honor Marcos Pérez Ramos, en nombre de esta misma asociación, de la cual fui acompañante en la ponencia en la subcomisión de Defensa y que os voy a dejar el enlace a continuación para refrescar la memoria https://marcosperezramos.eu/2017/06/28/ponencia-union-militares-de-tropa-de-28-junio-ante-la-subcomision-de-defensa/ y de las normativas y legislaciones que yo mismo y otros compañeros, les hemos hecho llegar por distintas vías y medios, llegando a ser entregadas algunas en el mismo Congreso en mano.

No podemos creer a estas alturas de la película, que por un tweet vayan a intentar cambiar nuestra situación, cuando no ha quedado reflejado en sus negociaciones y cuando han obviado lo que es una necesidad imprescindible, el reformar el actual modelo militar, que limita el futuro en las Fuerzas Armadas solo a unos miembros, por pertenecer a la escala de Tropa y Marinería. Porque lo único que me dejáis creer con estos actos, es que solo buscáis "hacer política" mediante la consecución de representatividad en las instituciones y que tan sólo, nos dejáis los tribunales para luchar por nuestros derechos como empleados de una administración pública.

Es muy triste y lamentable, que tengamos que buscar soluciones en la justicia, algo que nos corresponde por derecho, tan sólo, porque lamentablemente somos un colectivo "pequeño" y en donde existen divisiones a la hora de enfrentar y buscar soluciones para nuestro futuro, donde el Estado, y sus representantes políticos, parecen no darse cuenta de la cantidad de potencial y experiencia, que están desperdiciando, dejando a su suerte a un personal que ha servido a este país, el de todos, durante años, por el mero hecho de cumplir 45 años.

Personalmente espero, ya que les veo muy interesados en formar un gobierno de coalición que, si hay de nuevo nuevas negociaciones, sean más extensos en sus propuestas para el personal militar, y que éstas abarquen a todo el personal de las Fuerzas Armadas, sean de la escala que sean, permanentes o temporales, porque queda más que claro que las soluciones aportadas, y propuestas son insuficientes sobre todo para el personal de Tropa y Marinería y los actuales Reservistas de Especial Disponibilidad, los cuales son aún más si cabe todavía más olvidados y abandonados a su suerte.

Hechos son amores, y no buenas intenciones.

Francisco Bellón

Presidente Unión Militares de Tropa-UMT