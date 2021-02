Carta a los dirigentes del centro derecha español

¡Vaya paliza nos han dado en Cataluña señores!. Los independentistas y el PSOE. ¡Increíble!. El peor ministro de Sanidad que hemos tenido nunca y los peores gestores que Cataluña ha tenido nunca han ganado. ¡Increíble!.

No es que hayan ganado, es que ustedes han perdido. ¿Van ustedes a hacer algo que nos saque de estos malos e ineptos gobernantes que tenemos?.

Si quieren ganar tienen que cambiar de líderes y hacer un nuevo partido de concentración. Tienen que ser generosos y pensar en España primero y luego en sus respectivos partidos. Por separado no van a ningún sitio. Tienen que buscar un líder nuevo de peso contrastado. Repártanse los escaños con antelación según la encuesta mas fiable. No vayan por separado que les hacen el favor a los que quieren destruir España y arruinar a los españoles.

El señor casado da una imagen de becario de la política que no puede con ella, la señora Arrimadas se la ve sin rumbo y sin norte y el Señor Abascal huele demasiado al pasado de derechona. Sencillamente NO DAN LA TALLA para ganar a los que tienen el monopolio televisivo. Ni con el mayor paro, ni con la peor gestión de pandemia con 100.000 muertos, ni con los muchísimos escándalos de corrupción de PSOE y Podemos, han conseguido convencer a la gente. Son ustedes muy, pero que muy, malos.

No nos sirven para echar a Pedro y Pablo. Ustedes son su chollo. Si ustedes no se unen no cuenten con mi voto, es casi preferible dárselo al PSOE para que pueda gobernar sin podemitas ni separatistas. (No será el caso).

Por favor. Únanse. Hagan una nueva UCD pero con otro nombre. Sean originales. Busquen un líder con peso tipo Feijoo. Flaco favor le harán a España si no lo hacen.

Retírense.